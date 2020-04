Paulo Bento, selecionador de futebol da Coreia do Sul, regressou a este país asiático.

O técnico português fez um teste à covid-19, que deu negativo, mas ainda assim vai agora cumprir um período de confinamento de duas semanas.

Se não tiver sintomas entretanto, então Paulo Bento terá a possibilidade de circular, com as devidas precauções, a partir do dia 7 de maio.

Refira-se, de resto, que a Liga coreana vai arrancar no dia seguinte, 8 de maio.

Paulo Bento estava em Portugal desde dezembro, altura em que iniciou um período de férias, após a conquista da Taça do Este Asiático.

No início de fevereiro esteve no programa «Maisfutebol» da TVI24, e até recordou o histórico jogo na Coreia do Norte (veja o vídeo associado).