No dia em que foi criado um movimento à escala mundial para assinalar a luta contra o racismo, mais intensa nos últimos dias, principalmente em solo norte-americano depois da morte de George Floyd, a Roma de Paulo Fonseca decidiu associar-se contra a discriminação social.



Num dos campos de treino de Trigora, centro desportivo dos Giallorossi, jogadores e equipa técnica ajoelharam-se num claro símbolo da luta contra o racismo.



Refira-se que o Liverpool tinha feito o mesmo na passada segunda-feira.

#ASRoma coach Paulo Fonseca and his players today took a knee before training in a show of support for #BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSfOVlkKAx