O treinador português Paulo Fonseca está retido na Ucrânia depois do voo que tinha marcado para esta quinta-feira de manhã, em Kiev, ter sido cancelado.

«Acordei às cinco da manhã com cinco explosões seguidas. Tinha voo marcado para hoje, mas agora é impossível sair daqui, até porque os aeroportos já estão destruídos e o espaço aéreo foi encerrado», afirmou em declarações ao Jornal de Notícias.

Paulo Fonseca descreveu a situação na capital ucraniana. Aviões militares, filas de trânsito enormes para fora da cidade, falta de combustível nos postos de abastecimento e açambarcamento nos supermercados. «Este é o pior dia da minha vida. (...) Agora é esperar e ter sorte. E rezar para que uma bomba não caia junto de nós», acrescentou o treinador ao mesmo jornal, confessando não saber como vai sair de Kiev.

Paulo Fonseca foi treinador do Shakhtar entre 2016 e 2019 e é casada com uma ucraniana, com quem tem um filho. «O Dia mais assustador. Dor. Raiva, raiva, raiva e dor. O meu filho não merecia a guerra. As crianças da Ucrânia não mereciam a guerra», reagiu a esposa do treinador português numa mensagem publicada no Instagram.