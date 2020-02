Paulo Fonseca, treinador da Roma, não escondeu a vontade de contar a título definitivo com Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, dupla que se encontra emprestada pelo Manchester United.

«Eu gostaria que o Chris ficasse. Nós temos falado sobre isso, mas não sei se será possível pela situação com o Manchester United, mas gostava que ele ficasse, porque ele é muito importante. É um grande jogador, um grande homem e um grande profissional, com uma grande atitude. É uma pessoa de quem toda a gente gosta no clube», disse sobre o central inglês.

Já sobre Mkhitaryan, o treinador de 46 anos foi mais reservado, lembrando os vários problemas físicos com que o arménio se tem debatido. «O Mkhi teve algumas lesões, mas já está a regressar e já provou a sua qualidade. Vamos ver. É um jogador de grandes decisões e eu também gostaria que ele ficasse na nossa equipa», concluiu.