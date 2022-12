Paulo Meneses vai render o compatriota Filipe Moreira no comando técnico do Al Nejmeh, segundo confirmou esta terça-feira o clube libanês.

Uno novo passo na carreira do treinador português, de 44 anos, depois de já ter passado pelos indianos do Aizawl e depois de, nos últimos anos, ter orientado o Ideal e o Lusitano de Vildemoinhos.

O técnico assinou um contrato de um ano e meio com aquele que é o segundo clube com mais títulos no Líbano.

«Quero colocar o Al Nejmeh no sítio que merece e voltar a conquistar títulos para o clube, adeptos e cidade. Estou muito confiante no trabalho que podemos desenvolver», destacou o Paulo Meneses depois da assinatura do contrato.