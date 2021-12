O Flamengo escolheu Paulo Sousa para ser o próximo treinador da equipa, avançou o Record e confirmou também a CNN Portugal.

O atual selecionador da Polónia deverá ser oficializado em breve pelo emblema brasileiro, que nos últimos dias teve representantes em Portugal precisamente para contratar um treinador preferencialmente português.

Recorde-se que há mais de uma semana, tal como o Maisfutebol noticiou na altura, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor-executivo do Flamengo, respetivamente, estiveram reunidos com Paulo Sousa, tendo reforçado as boas impressões que tinham sobre o técnico.

Apesar disso, nunca esconderam que Jorge Jesus seria sempre o alvo número 1, até pelo sucesso que o atual treinador do Benfica teve no clube que orientou entre 2019 e 2020.

Paulo Sousa ainda terá de formalizar a desvinculação contratual com a Federação Polaca. Já na tarde deste domingo, o presidente da Federação polaca disse ter recusado o pedido feito para rescindir contrato e deixou duras críticas ao português. «Este comportamento é extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente», escreveu Cezary Kulesza no Twitter.

(artigo atualizado às 15h50)