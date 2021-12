Numa curta entrevista publicada nos canais oficiais do Flamengo, Paulo Sousa sintetizou o que o levou a trocar o comando da seleção da Polónia pelo cargo de treinador do Flamengo com contrato assinado para as próximas duas épocas.

«Foi a grandeza! A grandeza do clube e as minhas próprias expetativas de ganhar com um clube quem tem essa ambição constante. Temos a mesma ambição», afirmou o treinador português de 51 anos.

«O Flamengo é um clube extraordinário, grande, que respira vitórias e, com certeza, é isso que temos de ter diariamente na nossa cultura», afiançou Paulo Sousa, que tem apresentação marcada para 10 de janeiro de 2022 mas, até lá, vai estar a trabalhar. «Já começámos a fazer agumas coisas. Recolher várias documentações e juntamente com o meu staff já programámos e planificámos algumas coisas, mesmo em termos de sessão de treino para depois podermos enquadrar com toda a equipa de trabalho que já existe no clube.»

Recorde-se que só nesta quarta-feira o treinador de 51 anos conseguiu libertar-se do vínculo que o prendia à Federação Polaca, após alguns dias marcados por severas críticas de dirigentes e não só, que criticaram a decisão de abandonar a seleção numa altura em que esta ainda luta para estar presente no Mundial 2022.