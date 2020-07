Após vencer o campeonato grego, ao serviço do Olympiakos, Pedro Martins elogiou o trabalho do central português Rúben Semedo na conquista do título, e vira as suas atenções agora para a Liga Europa, prova na qual diz querer «ir longe».

A carreira do defesa central passou por dificuldades, mas segundo o técnico, «aprendeu a lição».

«Ele está completamente diferente. Sou muito rigoroso, mas quando um jogador trabalha, se entrega e dá tudo de si, eu estou aqui para lhe dar a mão, e foi isso que o Rúben fez, sabendo que está aqui deste lado um treinador que o vai ajudar, mas também exigir ao máximo», apontou, em entrevista à sua assessoria de imprensa.

Já campeão, o Olympiacos, que conta também com os lusos José Sá e Cafú, luta ainda em outras duas frentes: na Taça da Grécia, prova na qual está na final contra o AEK de Atenas, e ainda nos oitavos de final da Liga Europa. Na primeira mão da eliminatória frente ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a formação grega empatou a uma bola.

«Está tudo em aberto, será um jogo muito competitivo até ao último minuto», explicou o técnico sobre o jogo da segunda mão, assumindo que a sua equipa tem o «sonho de ir longe» na competição.