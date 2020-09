Pedro Neto foi eleito pelos adeptos do Wolverhampton como o melhor jogador jovem da temporada.



Na época de estreia no futebol inglês, o jovem de 20 anos marcou cinco golos em 44 partidas e foi um dos jogadores portugueses em destaque.



Os Wolves terminaram a Premier League no sétimo lugar e foram até aos quartos de final da Liga Europa.

🏆 Pedro Neto é o Jovem do Ano dos @Wolves



⚽ 44 jogos/5 golos na época de estreia



👏 Deixa a tua mensagem de parabéns para o @pedrolneto7 🇵🇹#WolvesAwards pic.twitter.com/6GfAuEDsxp — Wolves Português (@WolvesPRT) September 1, 2020