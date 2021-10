Pedro Santos esteve em destaque no fim de semana ao apontar um golo e fazer duas assistências na vitória do Columbus Crew sobre o Inter Miami, por 4-0, na MLS.

De acordo com com o ranking do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol, o esquerdino foi o mais pontuado dos portugueses no estrangeiro nesta semana, com nove pontos.

Logo de seguida, surgem três nomes com 7.9 de pontuação: Xeka (Lille), Jota (Celtic) e William Carvalho (Betis).





Veja o top 10 dos portugueses no estrangeiro desta semana: