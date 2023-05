Vítima de insultos racistas no Valência-Real Madrid, Vinícius Júnior recebeu mensagens de apoio de quase todas as latitudes, e o caso teve natural repercussão no Brasil.

Pepa, treinador português do Cruzeiro, repudiou o sucedido ao falar aos jornalistas após a derrota com o Cuiabá, do compatriota António Oliveira.

«É pré-histórico. Uma vergonha. Sou uma pessoa de cor, sou preto, com muito orgulho. Passei por situações de racismo. O que tenho para dizer é que é vergonhoso, é pré-histórico. Não se admite», disse Pepa.

O Cuiabá venceu o Cruzeiro com um golo de Deyverson, que também fez questão de dedicar o golo a Vinícius Júnior.