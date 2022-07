Pepa gravou uma mensagem dirigida aos adeptos sauditas do Al-Tai, a poucas horas de se juntar à nova equipa, naquela que será a sua primeira experiência fora de Portugal.

O ex-treinador do Vitória, que parte este domingo para Istambul, na Turquia, onde o Al-Tai está a estagiar, começa por dizer que é uma «pessoa apaixonada» e depois explica que se sentiu seduzido pelo entusiasmo dos adeptos do novo clube.

«Não podia deixar de gravar esta mensagem, sobretudo para os adeptos do Al-Tai. Um grande abraço e um até já, logo, logo estamos juntos. É a minha primeira experiência fora de Portugal e o que mais me cativou foram os adeptos. Como sou uma pessoa muito apaixonada, foi impossível não reparar no estádio em casa sempre cheio. O que me chamou a atenção foram vocês serem os cavaleiros do norte da Arábia Saudita. Até já», destacou o treinador português.