O Legia Varsóvia sagrou-se campeão polaco nesta quarta-feira, mesmo sem jogar.

Os portugueses André Martins e Rafael Lopes iniciaram a festa no sofá, já que o Rakow Czestochowa, segundo classificado, ficou pelo nulo no reduto do Jagiellonia Bialystok.

O Legia garante assim o título a três jornadas do fim. Para além de André Martins (22 jogos na Liga) e Rafael Lopes (17 jogos na Liga), também Luís Rocha é campeão polaco, ainda que a meio da época tenha rumado ao Cracovia Krakow.

Este é o 15.º título da história do Legia.