Polónia: Gonçalo Feio goleia líder e aproxima-se do topo
Radomiak Radom venceu em casa o Górnik Zabrze por 4-0. Técnico leva três vitórias em quatro jogos desde que assumiu o comando da equipa
Depois da derrota pesada sofrida aos pés do Lech Poznan por 4-1, o Radomiak Radom de Gonçalo Feio, recebeu e goleou o Górnik Zabrze, atual líder do campeonato polaco, por 4-0.
Capita, avançado angolano ex-Estrela da Amadora, inaugurou o marcador aos 4 minutos e Zie Ouattara, defesa costa-marfinense que passou por V. Guimarães, Portimonense e U. Leiria, fez o 2-0 pouco depois da meia hora.
Na segunda parte, Maurides, avançado ex-Belenenses e Arouca que é irmão do ex-portista Maicon, ampliou para 3-0 ao minuto 55 e Roberto Alves assinou o 4-0 final aos 61m.
Elves Baldé (ex- Sporting e Farense) foi titular e acabou por sair pouco antes da hora de jogo para dar entrada ao ex-FC Porto Romário Baró. Depu, ex-futebolista do Gil Vicente, rendeu Maurides quando o resultado final já se registava.
Com este resultado, o Radomiak escala, à condição, para o quarto lugar. Com três vitórias em quatro jogos desde a chegada de Gonçalo Feio, fecha a primeira volta com 25 pontos, menos cinco do que o Górniz Zabrze, que lidera isolado com mais três pontos do que o Jagiellonia Bialystiok, mas mais três jogos do que o vice-líder e dois comparativamente com o Wisla Plock de Tomás Tavares e Matchoi Djaló, que segue o terceiro posto também com 27 pontos.