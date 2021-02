O Cracóvia anunciou esta quarta-feira a contratação do lateral esquerdo português Luís Rocha que, nas últimas duas temporadas, jogou no rival Legia de Varsóvia.

Uma nova etapa para o antigo lateral do Vitória de Guimarães que já vai na terceira temporada na Polónia.

Antes de rumar à Polónia, em 2018, o lateral esquerdo de 27 anos, formado no V. Guimarães, já tinha jogado na Grécia, por duas temporadas, com a camisola do Panetolikos.