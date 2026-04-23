O Craiova, equipa romena orientada pelo treinador português Filipe Coelho, apurou-se para a final da Taça da Roménia após eliminar o Dínamo Bucareste, fora de casa.

No tempo regulamentar o jogo ficou 0-0. Só no prolongamento chegaria o Dínamo ao golo, aos 105m, tendo o Craiova empatado aos 118m. O duelo foi levado para as grandes penalidades, em que os universitários venceram por 1-4.

Filipe Coelho tem assim a possibilidade de vencer um troféu. O Craiova ficou em primeiro na fase regular do campeonato e está igualado ao Cluj no topo da fase de apuramento de campeão.

O Cluj é precisamente o oponente do Craiova na final da Taça da Roménia. Os portugueses Samuel Teles e João Gonçalves acompanham o treinador Filipe Coelho nesse clube.

A última vez que o Craiova venceu a Taça da Roménia foi em 2021. O campeonato escapa há 35 anos.