O novo selecionador principal do Bangladesh é português, chama-se Mário Lemos e tem 35 anos. O algarvio tem feito grande parte do percurso na Ásia e tentará agora melhorar a qualidade de uma equipa que está no 187º lugar do ranking FIFA, atrás do pequeno Butão.



Em 2018, Mário Lemos já tinha sido, inclusivamente, treinador adjunto desta mesma seleção. Saiu, mais tarde, para um clube da Malásia (Negeri Sembilan) e voltou ao Bangladesh para orientar um dos maiores clubes do país, o Abahani - conforme contou ao Maisfutebol em dezembro de 2020.



No mês de novembro, entre os dias 8 e 14, a seleção do Bangladesh participará no Torneio das Quatro Nações, organizado pelo Sri Lanka. As seleções das Maldivas e das Seicheles são as restantes participantes.



Mário Lemos tem 35 anos e iniciou a carreira de treinador aos 20 anos, no FC Ferreiras. Esteve depois na TSF Academy e no DSC United, ambos nos Estados Unidos, e partiu em 2012 para os tailandeses do SCG Muangthong United, iniciando aí uma ligação à Ásia que se mantém.