Bruno Fernandes e Jota lideram o top dez do ranking da semana dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo SofaScore, plataforma parceira do Maisfutebol.

O médio do Manchester United marcou dois golos na vitória frente ao Fulham, para a Taça de Inglaterra, ao passo que Jota fez um golo no triunfo do Celtic na receção ao Hibernian.

A fechar o pódio surge Raphael Guerreiro, ele que já havia estado em destaque na semana passada: o lateral-esquerdo marcou um golo e somou duas assistências na goleada do Dortmund ao Colónia.

Na restante lista, nota para a presença de mais cinco internacionais portugueses: Rony lopes, Kévin Rodrigues, Josué, Sérgio Oliveira e Miguel Veloso.