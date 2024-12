O Chelsea somou o quinto jogo sem perder na Premier League e igualou o Arsenal no segundo lugar do campeonato inglês, com 25 pontos. Pedro Neto foi titular, João Félix jogou os cinco minutos finais e Renato Veiga não saiu do banco.

Os blues bateram o Aston Villa por 3-0, numa vitória segura em casa, em Stamford Bridge. Os golos foram marcado por Nicolas Jackson e Enzo Fernández.

Numa grande jogada, os blues chegaram ao golo logo aos sete minutos, com um cruzamento de Cucurella a chegar com conta, peso e medida para o pé esquerdo de Jackson. O costamarfinense rematou e ainda beneficiou de um desvio no poste direito da baliza.

Já o capitão Enzo Fernández, ex-Benfica, chegou ao golo ainda antes do intervalo, com um remate espontâneo à entrada da área. Em quatro jogos, o médio chega às cinco assistências e dois golos, num momento de forma assinalável.

Já na reta final do encontro, Cole Palmer marcou o melhor golo da noite num remate com assinatura do inglês. Em jeito, mas com força, Palmer procurou o ângulo superior mais distante e foi feliz.

Com este resultado, o Chelsea iguala o Arsenal em pontos (25) e também na diferença de golos (12 positivos). O Aston Villa está na 12.ª posição, com 19 pontos.