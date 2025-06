Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, é um dos seis eleitos que pode vencer o prémio de Jogador do Ano da Premier League, atribuído pela Associação de Jogadores Profissionais de Futebol (PFA).

O médio português continua a encantar em terras inglesas. O Manchester United, recorde-se, terminou no 15.º posto da Liga inglesa. Ainda assim, apesar da época muito negativa dos «Red Devils», os oitos golos e as dez assistências chegaram para que Bruno estivesse entre os escolhidos.

Os outros nomeados são: Mohamed Salah (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) e Cole Palmer (Chelsea).

Bruno Fernandes poderá, assim, tornar-se no segundo português a vencer este prémio. O outro foi um «tal» de Cristiano Ronaldo, que venceu por duas vezes consecutivas, também ao serviço do Manchester United (2007 e 2008).

O atual detentor desta distinção é Phil Foden, do Manchester City, que este ano não consta no «top six» dos escolhidos. O vencedor do prémio será anunciado no dia 19 de agosto, em Manchester.