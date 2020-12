Ao ser Fábio Silva ser titular na receção do Wolverhampton ao Aston Villa, o avançado português Fábio Silva vai entrar na história do clube.

De acordo com a Opta, aos 18 anos e 146 dias, Fábio Silva torna-se no segundo mais jovem de sempre do clube a ser titular na Premier League.

O antigo jogador do FC Porto só é batido por Anthony Forde, que em dezembro de 2011 foi titular contra o Arsenal, com 18 anos e 41 dias.

18 - At 18 years and 146 days old, Fábio Silva is the second youngest player to ever start a Premier League game for Wolves after Anthony Forde against Arsenal in December 2011 (18y 41d). Pup. pic.twitter.com/0fnAXhz0Qb