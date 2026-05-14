Mateus Fernandes está entre os nomeados da Premier League para o prémio de melhor jovem da temporada.

O médio de 21 anos tem sido dos jogadores mais utilizados por Nuno Espírito Santo ao longo da temporada e um dos principais destaques da época do West Ham.

Bournemouth e Manchester City são os dois clubes com maior expressão na lista de nomeados, com Kroupi e Alex Scott a representarem os «cherries» e Rayan Cherki e Nico O’Rilley do lado dos «cityzens».

Lewis Hall (Newcastle), Koobie Mainoo (Manchester United) e Michael Kayode (Brentford) são os restantes nomes da lista de oito jovens nomeados ao prémio.

Cristiano Ronaldo (2006/07) foi o único português a vencer este prémio.

Mateus Fernandes soma três golos e três assistências em 34 jogos pelo West Ham na presente temporada da Premier League.