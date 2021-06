Três jogadores portugueses foram eleitos para a equipa do ano da Premier League pela Associação de jogadores profissionais (PFA na sigla inglesa).

Aos campeões Rúben Dias e João Cancelo, do Manchester City, junta-se Bruno Fernandes, que ajudou o rival Manchester United a conseguir o segundo lugar.

As equipas de Manchester são, de resto, as mais representadas, com larga vantagem para o City, que coloca seis jogadores no onze ideal, enquanto o United tem dois, os mesmos do Tottenham. O Liverpool elege um jogador.

Onze é o seguinte: Ederson; Luke Shaw, John Stones, Rúben Dias e João Cancelo; De Bruyne, Bruno Fernandes e Gundogan; Salah, Kane e Son.