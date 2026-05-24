Numa tarde que, para alguns portugueses na Premier League, foi memorável - Bruno Fernandes, João Palhinha ou Bernardo Silva -, outros lusos não tiveram a mesma sorte.

No caso do Fulham de Marco Silva e do Chelsea de Pedro Neto viram ser confirmado o cruel destino da próxima época, sem acesso a competições europeias.

O sétimo e oitavo lugares, os últimos que dão acesso às competições europeias, estavam em aberto. Foram assegurados pelo Sunderland, que vai à Liga Europa, e Brighton, qualificado para a Liga Conferência. O Brentford, que somou os mesmos pontos do Brighton, ficou de fora.

O Chelsea, com Pedro Neto no onze inicial, deixou-se surpreender em casa do Sunderland. Perdeu por 2-1, com golos de Trai Hume e auto-golo de Malo Gusto. Pedro Neto ainda assistiu o golo de honra de Cole Palmer, aos 56 minutos.

Wesley Fofana foi expulso pouco depois e complicou as contas dos 'blues'. O Chelsea ficou décimo posto, com os mesmos pontos do Fulham de Marco Silva.

Uma vitória sobre o Newcastle, por 2-0, não bastou à equipa londrina para assegurar as competições europeias. Poderá ter sido o último jogo do técnico luso associado ao Benfica, ao fim de quatro temporadas.

Por fim, o Nottingham Forest de Vítor Pereira terminou a temporada em 16.º posto, com cinco pontos a mais do que o West Ham de Nuno Espírito Santo, o primeiro despromovido da tabela, em 18.º. Um empate a uma bola com o Bournemouth ditou a classificação final do Nottingham.