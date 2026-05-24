O Fulham de Marco Silva terminou a Liga inglesa com uma vitória por 2-0 sobre o Newcastle que permitiu à equipa londrina fechar a campanha no 11.º lugar com 52 pontos, menos um do que o Brighton, que garantiu o acesso à Liga Conferência.

Após o jogo, os Cottagers publicaram nas redes sociais publicaram nas redes sociais uma imagem de Marco Silva a agradecer aos adeptos e com a palavra «génio» acompanhada por um coração branco.

Interpretações? É livre de fazê-las.

Marco Silva, recorde-se, está em fim de contrato com o Fulham e tem uma proposta de renovação em mãos, mas ainda não decidiu o passo seguinte a dar na carreira. O técnico de 48 anos, que cumpriu a quinta temporada no clube de Londres, é alvo do Benfica para a sucessão de José Mourinho.