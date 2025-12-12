Qatar: Artur Jorge vence após reviravolta e mantém primeiro lugar na Taça
Al-Rayyan já se apurou para os quartos de final da competição
O Al-Rayyan, equipa qatari que é orientada pelo treinador português Artur Jorge, venceu esta sexta-feira o Al-Sadd por 5-3, num jogo bastante entretido da Taça do Qatar. Ao intervalo, a equipa da casa perdia por 3-1.
O médio português Tiago Silva jogou pelo Al Rayyan. Paulo Otávio, Giovani e Ali deram vantagem inicial ao Al-Sadd, mas Rodrigo Moreno, ex-Benfica, reduziu a desvantagem na primeira parte.
Porém, a segunda parte só teve golos da equipa da casa, todos eles falados em português. Rodrigo Moreno voltou a marcar, Roger Guedes bisou e Wesley Ribeiro fechou a contagem em 5-3.
Esta vitória na nona jornada consolida o primeiro lugar do Al-Rayyan na Taça do Qatar, com 25 pontos, mais nove que o segundo classificado Al Arabi. A equipa de Artur Jorge já se apurou para os quartos de final da competição.