O Al Duhail, orientado pelo português Luís Castro, venceu o Al Rayyan por 3-0, na Liga do Qatar.

Dois dos golos do encontro foram apontado de penálti, por Edmilson Junior (3m) e Almoez Ali (40m).

Olunga fechou as contas ao minuto 55.

Os ex-portistas Yacine Brahimi e James Rodríguez foram titulares na equipa visitante, orientada pelo francês Laurent Blanc.

O Al Duhail tem 15 pontos, a três do líder Al Sadd, mas com um jogo a menos.

A equipa orientada pelo espanhol Xavi Hernández bateu o Al Gharafa por 3-0.

«Sabíamos que ia ser difícil. Tivemos a felicidade de abrir o jogo praticamente com o primeiro golo, de penálti. Controlámos bem o jogo com bola na primeira parte, criámos situações, fizemos o 2-0. Sabíamos que o adversário ia regir na segunda parte, mas preparamo-nos bem para isso. Não tivemos problemas com um bloco mais baixo, estivemos estável, e chegámos ao 3-0», referiu Luís Castro, em declarações à assessoria de imprensa.