Quando Pepe chegou ao Real Madrid, oriundo do FC Porto, com 25 anos, o titular no centro da defesa dos merengues era um tal de Fabio Cannavaro, que no ano antes tinha conquistado a Bola de Ouro para melhor jogador do mundo.

Esse facto era suficiente para que o internacional português se sentisse algo intimidado na presença do italiano. Mas aparentemente, Pepe ‘abusava’ na reverência.

«O Pepe tratava-me por ‘você’ e chamava-me ‘Cannavaro’. Uma vez disse-lhe, muito sério: ‘olha, eu chamo-me Fabio’», recordou, em entrevista ao AS, revelando que o episódio provocou muitos risos em alguns companheiros.

«O Marcelo estava mesmo ao meu lado e partiu-se a rir», continuou, antes de elogiar os então jovens jogadores do Real Madrid.

«Eram todos muito jovens, mas notava-se que eram predestinados. O Sérgio Ramos, sempre o comparei com Maldini, e tinha razão», elogiou.