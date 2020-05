Quique Flores, antigo treinador do Benfica e do Atlético Madrid, elogiou João Félix, numa entrevista à rádio Marca a propósito da comemoração dos dez anos da conquista da primeira Liga Europa do clube colchonero.

«Maravilhou-me vê-lo no Benfica. Sem o conhecer, pareceu-me que tinha coisas de um autêntico craque. Agora está a adaptar-se e, quando completar esse processo, vai ser um grande jogador», atirou o técnico espanhol, sem clube desde que deixou o Watford em dezembro.

A entrevista andou à volta da vitória na Liga Europa, há dez anos, quando o Atlético, sob o comando de Quique Flores e com Simão Sabrosa no plantel, bateu o Fulham, em Hamburgo, com um golo solitário de Diego Forlán.

«Foi uma alegria enorme. Tinha sido uma década com muitos altos e baixos. Precisávamos de um estímulo para impulsionar a equipa definitivamente. Com os dois jogadores que tínhamos na frente [Forlán e Aguero] podíamos marcar a qualquer momento. Foi um jogo difícil, mas o caminho também não foi fácil, com Galatasaray, Valencia, Liverpool…», recordou.

Quique Flores lembra que o Atlético tinha uma grande equipa e já começavam a aparecer os jovens que mais tarde também iam ter sucesso no clube com Diego Simeone.

«Tudo fluía. Tínhamos uma boa frente de ataque com Aguero, Forlán, Reyes, Simão, Jurado… mas também jogadores da formação como De Gea e Dominguez. Koke chegou no ano a seguir…a semente estava ali», acrescentou ainda.