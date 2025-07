Novo capítulo no desaguisado entre Rafael Leão, jogador do Milan, e Antonio Cassano, antigo futebolista italiano.

O internacional português deparou-se com uma publicação na rede social X que continha uma citação associada a Antonio Cassano, atual comentador televisivo. «Ele [Rafael Leão] parece jogar para impressionar raparigas, não para ganhar», pode ler-se.

Leão não ficou indiferente e retweetou a publicação acrescentando uma frase sarcástica: «Ele ama-me tanto».

Cassano já disse que Leão é «presunçoso», «péssimo» e «meio jogador». Leão já chegou a responder a essas críticas através das redes sociais... com emojis de palhaço.

Antigo futebolista problemático, o italiano de 43 anos jogou duas temporadas pelo Milan, entre 2010 e 2012. Já Leão fez 50 jogos pelo Milan em 2024/25, participando em 23 golos.

