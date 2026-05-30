Rafael Leão revela vontade de sair: «Acho que já dei tudo o que tinha no Milan»
Internacional português não diz, no entanto, onde gostaria de jogar na próxima temporada
Internacional português não diz, no entanto, onde gostaria de jogar na próxima temporada
Rafael Leão não tem vivido momentos fáceis na Itália e a última temporada não foi exceção. Com várias lesões e com o emblema italiano a viver alguns momentos de instabilidade, o internacional português admitiu a vontade de sair dos rossoneri.
«Acho que já dei tudo o que tinha no Milan… foi um clube que me ajudou a crescer muito e que me apoiou nos momentos difíceis. Felizmente, também consegui escrever o meu nome na história. Mas obviamente que todos têm sonhos e desafios que ambicionam ter e eu ambiciono ter um novo desafio numa nova liga. Se isso acontecer, fico contente e realizado porque fiz o meu trabalho no Milan», disse, em declarações à SportTV.
Questionado sobre em que campeonatos gostaria de jogar, Leão chutou o assunto para canto, salientando que o foco está em «ajudar a seleção» no Mundial.
«Mercados? O mais importante agora é o Mundial, jogar bem e ajudar a seleção no que puder. Quando esse momento chegar vou estudar as melhores opções para dar seguimento à minha carreira e continuar no topo do futebol europeu», acrescentou.
Esta temporada, recorde-se, Rafael Leão apontou dez golos e três assistências em 31 jogos pelos rossoneri.