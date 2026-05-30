Rafael Leão não tem vivido momentos fáceis na Itália e a última temporada não foi exceção. Com várias lesões e com o emblema italiano a viver alguns momentos de instabilidade, o internacional português admitiu a vontade de sair dos rossoneri.

«Acho que já dei tudo o que tinha no Milan… foi um clube que me ajudou a crescer muito e que me apoiou nos momentos difíceis. Felizmente, também consegui escrever o meu nome na história. Mas obviamente que todos têm sonhos e desafios que ambicionam ter e eu ambiciono ter um novo desafio numa nova liga. Se isso acontecer, fico contente e realizado porque fiz o meu trabalho no Milan», disse, em declarações à SportTV.

Questionado sobre em que campeonatos gostaria de jogar, Leão chutou o assunto para canto, salientando que o foco está em «ajudar a seleção» no Mundial.

«Mercados? O mais importante agora é o Mundial, jogar bem e ajudar a seleção no que puder. Quando esse momento chegar vou estudar as melhores opções para dar seguimento à minha carreira e continuar no topo do futebol europeu», acrescentou.

Esta temporada, recorde-se, Rafael Leão apontou dez golos e três assistências em 31 jogos pelos rossoneri.