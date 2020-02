Raphael Guerreiro foi o português a jogar no estrangeiro com melhor pontuação na semana passada, 8,9 de acordo com a pontuação do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol. O internacional português marcou um dos golos do Borussia Dortmund, na goleada ao Eintracht Frankfurt, por 4-0, e é o único com nota acima de oito esta semana.

André Castro e Miguel Lopes, ambos com 7,8, foram os jogadores com a segunda melhor nota. Leonardo Lopes, do Hull City, fechou o pódio com 7,7.

Veja o onze da semana de portugueses no estrangeiro: