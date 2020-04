Além de ter justificado a escolha pelo Atlético de Madrid, João Félix lembrou os sacrifícios e regras que teve de cumprir desde tenra idade para se tornar futebolista profissional. O jovem avançado recordou, por exemplo, as festas às quais não foi por causa do futebol.



«Os outros miúdos tinham catequese e eu nunca tive, não tinha tempo. Também não queria, não gostava, mas não tinha tempo. O fim de semana era sempre a jogar futebol, por vezes tinha jogos ao sábado e domingo. Para aí nos meus 14, 15, 16, 17 anos, quando a malta começa a sair à noite, eu não podia. Depois acordas de manhã e eles mandaram-te vídeos dos teus amigos na noite. E tu pensas ‘eh pá, isto é fixe’. Mas na verdade eu preferia ter jogo do que ir para uma festa. Na altura custa, gostava de ter estado em algumas festas, mas agora olho para trás e penso que valeu a pena», explicou o jovem internacional português, numa entrevista na plataforma Benfica Play.



Após ter uma época na equipa principal do Benfica, o jogador de 20 anos mudou-se para os colchoneros a troco de 126 milhões de euros, tornando-se numa das transferências mais caras da história.