Renato Paiva é opção para substituir Bob Bradley no comando técnico dos dos Los Angeles FC, clube norte-americano da MLS.

A informação foi avançada pelo jornal The Athletic e o Maisfutebol sabe que o nome do português está em cima da mesa.

O técnico que deixou o Benfica B há cerca de um ano levou o Independiente del Valle ao título do Equador pela primeira vez na sua história, celebrado no passado domingo, e vê agora o trabalho reconhecido com uma possível mudança para um campeonato de outro patamar.

Com contrato por mais um ano com o clube equatoriano, que colocou ao treinador português uma cláusula de rescisão para a qual pode apontar para tentar segurar Renato Paiva.