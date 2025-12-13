Sem clube desde que deixou o Fortaleza em setembro passado, Renato Paiva pode rumar ao Universidad de Chile.

O treinador português está em negociações com aquela que é a segunda equipa, atrás do Colo Colo, mais titulada do futebol chileno.

Paralelamente às negociações com o ex-técnico da formação do Benfica decorrem outras: entre o Universidad de Chile e o atual treinador, Gustavo Álvarez, técnico argentino que está de saída da equipa após duas temporadas ao leme, mas o emblema de Santiago quer ser ressarcido, já que foi Álvarez a manifestar a intenção de rumar a outras paragens.

No último dia surgiu na imprensa chilena um outro nome: Ariel Holan, que foi despedido nesta quinta-feira pelo Rosario Central de Ángel Di María e que em 2022 foi substituído precisamente por Renato Paiva nos mexicanos do Club León. O ex-FC Porto Martín Anselmi também chegou a ser apontado ao cargo, mas está a caminho dos argentinos do Newell's Old Boys, tal como noticiou o Maisfutebol, devendo o anúncio ser feito após as eleições deste fim de semana no clube.

Caso as negociações entre Paiva e o Universidad de Chile cheguem a bom porto, o técnico português vai trabalhar no quarto país do continente americano. Em 2021, após deixar o Benfica ao fim de 15 anos nos quadros do clube, levou o Independiente del Valle à conquista inédita do título nacional do Equador. Depois disso esteve no Club León (2022), Bahia (2023), Toluca (2024) e, em 2025, Botafogo e, por fim, Fortaleza, onde teve uma curta passagem entre julho e setembro.

Apesar de ser considerado um dos chamados três grandes do Chile, a par de Colo Colo e Universidad Católica, o Universidad de Chile não é campeão desde que conquistou o Clausura em 2017. Em 2018, o Apertura e o Clausura foram unificados num só campeonato. Nesta temporada, que terminou no passado fim de semana, ficou no 4.º lugar a 20 pontos do campeão Coquimbo Unido, que venceu o título pela primeira vez.