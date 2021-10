O Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, perdeu pela primeira vez no campeonato equatoriano, ao fim de nove jornadas.

Um golo de grande penalidade, no tempo de compensação, valeu a derrota no terreno do Nueve de Octubre, por 1-0.

O Independiente del Valle, terceiro na primeira fase do campeonato, soma 20 pontos após nove jornadas, e tem uma vantagem de dois pontos sobre o Liga de Quito e sobre o Nueve de Octubre, num grupo de perseguidores que pode se engrossado com o Emelec, que soma 15 e visita nesta jornada o Universitario.