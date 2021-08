O Independiente del Valle de Renato Paiva venceu neste domingo o Barcelona SC (campeão do Equador) por 1-0 e está na liderança da segunda fase do campeonato.

O único golo do jogo foi marcado por Jose Angulo no terceiro minuto do tempo de compensação.

O Independiente soma 16 pontos, mais dois do que o Emelec, que venceu a primeira fase da competição.