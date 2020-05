José Fonte abordou o fim de época antecipado em França, por causa da pandemia de Covid-19, recordou os momentos marcantes da carreira e deixou elogios a Renato Sanches, colega de equipa no Lille.



Sem competir desde 8 de março, o internacional português admitiu ter ficado desiludido com a decisão de terminar a temporada, mas aproveitou para destacar o lado positivo da quarentena.

«Como a minha família não vive comigo em França, tenho aproveitado para estar mais tempo com eles e tem sido excelente. Tenho desfrutado do tempo com os meus filhos e família. Mas claro que o final da época em França foi uma desilusão, pois vínhamos de uma fase excelente. Estávamos a fazer uma recuperação fantástica, já estávamos a um ponto do Rennes e a sete do Marselha, que estava em 2.º e dá acesso direto à Champions, que era o nosso grande objetivo. Agora é focar já na próxima época, pois vamos começar a treinar dia 12 de junho», disse, em entrevista à Eleven Sports.

Fonte, que chegou a França em 2018, teve como companheiro de equipa Renato Sanches. O médio recrutado pelo conjunto gaulês ao Bayern fez um época muito interessante e mereceu elogios do compatriota.

«Está, sem dúvida, um jogador diferente para melhor. Em pouco tempo tornou-se, talvez, no nosso jogador mais importante. Agora entende todas as fases do jogo, taticamente está muito bom, quer sempre melhorar. Hoje é, sem dúvida, um jogador melhor», apontou.



O defesa de 36 anos recordou o melhor momento da carreira: a conquista do Euro 2016 com a camisola de Portugal.

«O sonho da seleção foi crescendo ao longo dos anos. Cheguei a Inglaterra aos 24 anos, para o Crystal Palace, que estava no Championship. Dois anos e meio depois, ainda estava no Championship, e tomei a decisão de ir para a League One, para o Southampton. Foi a decisão mais acertada que tomei. Dois anos depois estava na Premier League e, após dois anos de Premier League, estava na seleção. Não vou negar que, aos 31 anos, a esperança estava a diminuir, sobretudo devido à chegada do mister Fernando Santos, que me tinha dispensado tanto no Sporting como no Benfica. Mas o mister Fernando Santos mostrou toda a sua grandeza, confiou em mim, e passado um ano já era campeão europeu. Agradeço ao mister Fernando Santos por acreditar em mim quando talvez já eu nem acreditasse que fosse possível. Pelo mister Fernando Santos jogo até aos 50 anos», referiu, lamentando o adiamento do Euro 2020.

«Queremos mais. Foi uma pena que o Euro tivesse sido adiado, porque queremos ser bicampeões europeus.»



Por último, José Fonte agradeceu ao Lille pela confiança e não colocou de parte a hipótese de ainda jogar em Portugal.

«O Sporting, sendo o clube que me formou e onde cresci, tem sempre espaço no coração. Sinto-me feliz e acarinhado no meu clube, mas no futebol tudo é possível e é sempre prestigiante jogar no Sporting, Benfica ou FC Porto», assegurou.