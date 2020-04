Depois de três anos de ligação ao Bayern de Munique nos quais não se conseguiu afirmar no emblema alemão, Renato Sanches mudou-se esta temporada para o Lille, de França.

Em entrevista ao Canal 11, o internacional português recordou os momentos menos positivos que passou na Baviera e deixou um conselho para os jovens jogadores.

«A minha mensagem para cada jogador e para cada jogador jovem que está a crescer é: sigam os vossos sonhos, estejam sempre perto da vossa família e tenham pessoas que vos ensinem. Muitas pessoas é que metem coisas na cabeça dos jogadores, porque agora tens dinheiro e as pessoas vão aproximar-se de ti, é normal», disse.

«Mas tu tens os teus verdadeiros amigos, a tua verdadeira família e essas pessoas nunca vão deixar-te mal. Tens de te apoiar nessas pessoas. No meu caso, quando estive mal, não foi ninguém do mundo do futebol que me veio apoiar e me quis ajudar. Foram os meus amigos e a minha família», prosseguiu.

Renato afirmou ainda: «O estado mental é tudo para todas as pessoas na vida. Se tiveres um bloqueio mental ou emocional, não avanças, ficas perdido, só pensas naquilo. Temos de andar para a frente. Se eu ficasse preso ao que me aconteceu há um ou dois anos, não avançava e não tinha este momento que estou a viver. Temos de aprender com as coisas que nos correram mal e seguir em frente.»

O médio de 22 anos admitiu que foi um sonho chegar à equipa principal do Benfica e que não teria feito mal ficar na Luz mais um ano.

«Quando era criança o meu sonho era jogar no Benfica. Toda a minha família é benfiquista, eu sou benfiquista. Quando joguei no Benfica concretizei o meu sonho, meu e da minha família. Depois aconteceu tudo muito rápido, saí do Benfica seis meses depois para o Bayern.»

«Naquele momento e naquele ano em que fui para o Bayern as coisas não aconteceram como eu previa. E se calhar também havia muitas pessoas que pensavam que eu ia chegar ao Bayern e fazer o que fiz no Benfica. Se tivesse ficado no Benfica mais um ano não faria mal, de certeza, mas foi um momento: muitas pessoas dizem que foi um negócio ou pelo dinheiro, não foi. Sentia-me bem, estava a jogar muito bem, fiz um grande Euro, tive uma época muito boa no Benfica e sentia-me preparado. E fui», acrescentou.

Renato Sanches revelou que um dos motivos que o levou a mudar-se para o Lille foi poder jogar com regularidade para regressar à Seleção Nacional e negou que os valores envolvidos nas suas transferências o tenham influenciado.

«Não acho que os números sejam uma carga que te pese: fui a contratação mais cara do Lille e do Bayern e quando ia dormir nunca pensava nisso. Não é uma coisa que me pese. Acho que é mais a comunicação social e as pessoas que tornam isso um peso. E nós jovens hoje em dia temos telemóvel, estamos sempre nas redes sociais e vemos pessoas a falarem mal de nós e isso é que pesa mais.»