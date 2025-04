Ricardo Pereira, lateral-direito do Leicester, reagiu à despromoção dos Foxes, confirmada neste domingo após a derrota com o Liverpool.

«Quando desces a cinco jornadas do fim, é mais do que apenas uma má época. Este é um momento muito difícil, mas temos de enfrentá-lo. A verdade é: falhámos», começou por escrever o jogador português.

«Várias coisas correram mal nesta época, tanto individualmente como no clube, temos de assumir a responsabilidade. Houve momentos que não fizemos o suficiente. Momentos em que devíamos ter feito mais. Nesta liga não há misericórdia se não estás ao teu melhor nível», refletiu ainda.

A cinco jornadas do fim da Premier League, o Leicester soma apenas 18 pontos, metade do que a primeira equipa (West Ham) acima da zona de despromoção. Apesar do destino já conhecido, Ricardo Pereira, que tem contrato com o Leicester válido até ao verão de 2026, apontou o caminho para o que falta jogar na época. «Há apenas uma coisa a fazer: focarmo-nos no presente, acabar a época da melhor forma e aproveitar ao máximo o que falta.»

Several things went wrong this season, as individuals and as a club, we have to take responsibility.

There were moments where we didn’t show enough. Moments where we should’ve done more. In this league, there’s no mercy if you’re not at your best.



Now, there’s only one thing left to do: focus on the present, finish the season the right way, and make the most of what’s left.