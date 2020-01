O Leicester, com Ricardo Pereira a titular, perdeu fora com o Bunrley por 2-1 e falhou a colagem ao Manchester City no segundo posto da Premier League.

Os foxes inauguraram o marcador aos 33 minutos por intermédio de Harvey Barnes, ainda foram para o intervalo a vencer, mas capitularam na etapa complementar.

CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

Chris Wood fez o empate aos 56 minutos, Vardy desperdiçou um penálti a seguir para o Leicester e Ashley Westwood consumou a reviravolta ao minuto 79.

Com este resultado, o Leicester, que averba o segundo desaire consecutivo para a Liga inglesa, mantém-se no terceiro lugar com 45 pontos.