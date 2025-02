Ruud Van Nistelrooy já pode contar com Ricardo Pereira nos treinos do Leicester City. O internacional português regressou ao trabalho no relvado com a restante equipa nesta quarta-feira, já recuperado de lesão.

O lateral esteve estado afastado da competição desde inícios de novembro, devido a uma rotura no músculo da coxa. Não joga oficialmente há mais de três meses.

Van Nistelrooy entrou no clube dias depois depois desta lesão e ainda não tinha contado com o ex-FC Porto e V. Guimarães nos treinos.

Os «Foxes» ocupam o 19.º lugar da Premier League, na tentativa de escapar à despromoção. Restam 12 jogos até ao final do campeonato inglês.

Ricardo Pereira é um dos capitães do Leicester, com contrato até 2026. Está no clube desde 2018.