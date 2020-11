Contratado ao Rio Ave 2017/18, Roderick Miranda apenas jogou regularmente na época de estreia no Wolverhampton, tendo passado por sucessivos empréstimos a Olympiakos (2018/19) e Famalicão (2019/20).



No arranque da presente temporada, o defesa de 29 anos voltou aos «lobos», mas ainda não disputou qualquer partida e, segundo Nuno Espírito Santo, está a treinar com a equipa de sub-23.



«O Roderick está a treinar com os sub-23 à espera que a sua situação seja resolvida. Ele esteve connosco na primeira época e foi muito importante no arranque do Championship, se bem me lembro. Teve um grande impacto. Saiu por empréstimo e agora não está envolvido nos trabalhos da primeira equipa, mas temos um grande respeito pelo Roderick. O que queremos é encontrar uma boa solução para o seu futuro, onde possa mostrar o seu futebol», referiu o treinador português, citado pelo jornal Express & Star.



O português esquecido, conforme a mesma fonte o trata, tem contrato com o emblema inglês até junho do próximo ano.