Vida difícil para a Roma de Paulo Fonseca: os giallorossi perderam esta noite frente à Atalanta, por 2-1, e somaram a terceira derrota consecutiva – e o quinto jogo seguido sem ganhar.

A formação do técnico português até começou da melhor maneira, com Dzeko a inaugurar o marcador em cima do intervalo.

No entanto, a reação da equipa da casa não demorou. Jose Palomino empatou aos 50 minutos, com Mario Pasalic a completar a reviravolta à passagem da hora de jogo.

Com este resultado, a Roma segue no quinto lugar da Serie A italiana, já a seis pontos precisamente da Atalanta, a primeira equipa em zona de acesso à Liga dos Campeões.

Nos outros jogos do dia, o Lecce bateu em casa a Spal, por 2-1, ao passo que o Génova triunfou em casa do Bolonha por 3-0.

