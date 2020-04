Face à pandemia de Covid-19, a equipa técnica da Roma e os jogadores decidiram abdicar dos próximos quatro meses de salários para ajudar o clube.



Com esta decisão Paulo Fonseca e os futebolistas pretendem ajudar o emblema da capital italiana a superar a crise económica relacionada com o novo coronavírus.



«Paulo Fonseca, a sua equipa técnica e os jogadores da Roma decidiram voluntariamente abdicar de quatro meses de salários para ajudar o clube a superar a crise económica que atingiu o mundo do futebol na sequência da pandemia de Covid-19», lê-se na nota dos giallorossi, divulgada nas redes sociais.



O plantel da Roma vão cobrir a diferença do salário dos outros trabalhadores do clube que estão em lay-off.

