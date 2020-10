A Roma está à procura de um novo diretor desportivo, e tem dois portugueses entre os nomes equacionados: José Boto e Luís Campos. Esta informação tem sido adiantada pela imprensa italiana, nas últimas horas, e foi confirmada pelo Maisfutebol.

Com um novo proprietário desde agosto, o Grupo Friedkin (do bilionário americano Dan Friedkin), o emblema italiano está à procura de alguém para ocupar um cargo que até junho pertenceu a Gianluca Petrachi, que saiu em litígio com a administração anterior.

José Boto, atualmente no Shakhtar, e Luís Campos, no Lille, foram abordados pela nova gerência da Roma com vista à possibilidade de assumir a gestão desportiva da equipa orientada por Paulo Fonseca (que trabalhou com Boto na Ucrânia).

Estas notícias já motivaram uma reação de Sergey Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, que na rede social instagram partilhou um artigo relativo ao interesse da Roma em Boto, e a acompanhar escreveu o seguinte texto: «A imprensa italiana escreve que a Roma quer contratar o nosso diretor do departamento de scouting. O que ainda não sabem é o valor da compensação prevista no contrato, e, para além disso, que o José está feliz e ansioso por prosseguir com o trabalho no Shakhtar.»

A situação de Luís Campos parece diferente, nesta altura, já que a imprensa francesa tem levantado a possibilidade de uma saída motivada por divergências internas no Lille.

«Não sei como está a situação. Falo com o meu presidente sobre a preparação dos jogos e sobre o trabalho diário, uma vez que o Luís já não está presente há algum tempo. Mas não tenho qualquer informação do Luís ou do presidente sobre a situação», afirmou o treinador do Lille, Cristophe Galtier, na passada quinta-feira, após o jogo da Liga Europa.