João Lameira foi a grande figura do jogo entre o Otelul Galati frente e o Universitatea Craiova, para a 10.ª jornada do campeonato romeno, ao assinar o golo que valeu o triunfo da equipa da casa.

A atuar como capitão, o médio português estreou-se a marcar esta temporada e apontou o único golo da partida, garantindo a vitória por 1-0 diante do Universitatea Craiova, até então líder invicto do campeonato.

Apesar do resultado, o Universitatea Craiova mantém-se isolado no topo da tabela, enquanto o Otelul Galati ocupa a 9.ª posição na Liga romena.