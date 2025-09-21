Made In
Roménia: João Lameira quebra invencibilidade do líder do campeonato
Médio dá a vitória ao Otelul Galati sobre o Universitatea Craiova
João Lameira foi a grande figura do jogo entre o Otelul Galati frente e o Universitatea Craiova, para a 10.ª jornada do campeonato romeno, ao assinar o golo que valeu o triunfo da equipa da casa.
A atuar como capitão, o médio português estreou-se a marcar esta temporada e apontou o único golo da partida, garantindo a vitória por 1-0 diante do Universitatea Craiova, até então líder invicto do campeonato.
Apesar do resultado, o Universitatea Craiova mantém-se isolado no topo da tabela, enquanto o Otelul Galati ocupa a 9.ª posição na Liga romena.
