Aproveitando a presença em Portugal, Didier Deschamps foi questionado sobre como veria uma possível ida de Cristiano Ronaldo para o campeonato francês, numa altura em que têm circulado rumores de que o avançado da Juventus pode estar de saída de Itália.

O selecionador gaulês, que defronta Portugal neste sábado, defendeu não ser responsabilidade dele falar sobre uma possível ida do português para o Paris Saint-Germain, mas lá acabou por dizer que no mundo do futebol não existem impossíveis.

«Tudo é possível no futebol, mas ele está num grande clube e a Juventus, seguramente, está muito contente por tê-lo. Ronaldo é um dos melhores do mundo há muitos anos e pelo jogador que é, claro que atrai atenção. Agora, não sei se pode ir para Paris. O que sei é que faz parte dos jogadores excecionais que se mantém ao mais alto nível e que é alguém que ainda quer ir em busca de mais recordes», resumiu.