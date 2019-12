Claudio Marchisio, antigo jogador da Juventus, não poupa elogios ao contributo que Cristiano Ronaldo tem dado à «vecchia signora», ao longo do último ano e meio.

«Está a mostrar também aqui como deve ser um campeão. Como treinar, os sacrifícios necessários, a vontade de marcar, de vencer todos os jogos… isso é uma lição para os jovens», disse o antigo médio, que no passado mês de outubro anunciou o final de carreira.

Em conversa com a TVI à margem da cerimónia de atribuição do prémio «Golden Boy» a João Félix, Marchisio defendeu que o português do Atlético de Madrid «merece a distinção pelo que fez na época passada».

«O Atlético está a ter mais dificuldades este ano, não vive um bom momento, mas o seu talento é incrível. E é um jovem, tem muito tempo para tornar-se ainda mais forte», afirmou.

Questionado se Félix seria um bom jogador para a Juventus, Marchisio atirou a “batata quente” para os dirigentes do clube que representou ao longo de quase toda a carreira.

«Quem sabe? É preciso fazer essa pergunta aos dirigentes da Juventus, mas sempre tivemos aqui grandes campeões», concluiu.