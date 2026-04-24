Wayne Rooney quer que Bruno Fernandes ganhe o prémio de melhor jogador do ano na Premier League. O português é um dos nomes apontados à distinção, entregue pela PFA (Professional Footballers Association).

Numa conversa entre o antigo futebolista inglês e o médio do Manchester United, promovida pelo jornal BBC, Wayne Rooney defende: «Estamos a chegar ao final da época, o prémio está aí e penso que vais ganhar», atirou.

«É um grande privilégio estar nessa discussão. Como jogador, podemos dizer muitas vezes que só os troféus coletivos importam, mas ganhar essas distinções individuais são sempre boas. Tenho noção de que jogadores que vencem a Premier estão mais perto, mas, se ganhar, será algo inacreditável, porque nunca o fiz», respondeu.

O antigo avançado recordou então uma passagem engraçada de quando ganhou o prémio de melhor do ano, em 2010.

«Se venceres, certifica-te de que os teus colegas de equipa vão à cerimónia. Quando ganhei o meu, olhei em volta e não tinha ninguém com quem celebrar», brincou Wayne Rooney.

Bruno Fernandes leva oito golos e 18 assistências (máximo) na Premier League, numa altura em que os diabos vermelhos ocupam a terceira posição.